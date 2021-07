Plans de serrures à encastrer

Cet article présente des plans de l'intérieur de différentes serrures à encastrer (à larder) démontées. On y voit les éléments de toutes les serrures : fouillot, pêne demi-tour, pêne dormant, gorges, ressorts, etc. Le principe est toujours à peu près le même : le fouillot fait reculer le pêne demi-tour, et le cylindre (clé) actionne le pêne dormant et la gorge qui bloque le pêne dormant (on ne peut pas appuyer dessus si la gorge n'est pas soulevée, autrement dit, si la clé n'est pas dans le cylindre. Une pièce est fixée au pêne dormant et permet d'actionner le pêne demi-tour avec la clé (nécessaire sur les portes d'entrée où il n'y a pas de clenche à l'extérieur). Cette pièce est accessible au cylindre lorsque le pêne dormant est rentré. Lorsque le pêne dormant est avancé hors de la serrure, cette pièce n'intervient pas. Parfois, elle bloque le pêne demi-tour, ce qui bloque la clenche lorsque que la serrure est "fermée à clé".

Dans les serrures à larder (à encastrer), on ne voit que la têtière sur la tranche de la porte. Le reste est à l'intérieur de la porte. Pour démonter ce type de serrure, il faut dévisser la têtière, enlever les poignées de porte (et le cylindre si il y en a un), placer un tourne vis dans le fouillot et faire un mouvement vers l'extérieur de la porte pour retirer la serrure.

Plans de serrure à larder démontées

La serrure à larder est dite réversible si on peut inverser l'orientation du pêne demi-tour. Une serrure réversible s'adapte donc à une porte qui s'ouvre à gauche ou qui s'ouvre à droite. Si la serrure n'est pas réversible, il faut acheter le bon modèle parmi des deux possibles !

Lorsqu'on choisit sa serrure, il faut vérifier l'axe, c'est-à-dire la distance entre le bord de la porte (la tétière) et le centre de l'axe de la clenche (centre du carré du fouillot). Sur les portes en bois, la tétière est encastrée dans le bois, alors que sur les portes en alu, elle dépasse.

L'entraxe représente la distance entre la clenche et le centre du cylindre (70 ou 72 mm couramment)

Serrures à encastrer ouvertes et démontées

Voici les plans de différentes serrures à encastrer démontées :

Plan de serrure à encastrer : axe à 50 mm, entraxe 70 mm

Légende des plans des serrures à encastrer :

2e plan : pièce qui est en dessous d'une seule autre

3e plan : pièce qui est en dessous de deux autres

foncet : plaque métallique qui sert de cache et de couvercle pour la serrure

Intérieur de serrure à encastrer démontée

Serrure à larder : plan de l'intérieur

Plan de serrure à encastrer : axe à 55 ou 70 mm, entraxe 72 mm

Serrure à larder : le plan

Serrure à encastrer Laperche

Serrure à larder : pêne demi-tour en laiton

Serrure à larder

Sur le modèle ci dessus, l'accès au pêne demi-tour depuis le cylindre se fait par 2 pièces au lieu d'une seule.

D'autres Plans de serrure avec clé simple (pas de cylindre).

Serrure à larder : pêne dormant double tour (deux tours de clé possibles)

Ici, pas d'accès au pêne demi tour depuis la clé. La gorge est fixée à un axe : elle a un mouvement de rotation et non de translation haut bas.

Plan de serrure à larder : ici aussi, la gorge a un mouvement de rotation

Plan de serrure à encastrer démontée : ouverture possible du pêne demi tour par la clé.

Plusieurs gorges sont présentes : la clé a une forme complexe qui doit débloquer toutes les gorges à la fois.

Serrure à larder : pêne dormant simple tour (un seul tour de clé possible)

Exemple de serrure à larder ouverte :

Serrure à larder démontée : fonctionnement

Pêne dormant et gorge de la serrure à larder